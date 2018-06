Elezioni Treviso, interviste “democratiche”/3: Manildo

Condividi

Vvox ha posto ai candidati sindaco di Treviso una serie di domande selezionate tra quelle proposte dai lettori. Ecco le risposte di Giovanni Manildo (Centrosinistra)

1. Spaccio nei parchi, “baby gang”, insicurezza percepita: cosa può (e dovrebbe) fare in concreto il Comune su questo fronte, dopo il daspo urbano e l’ordinanza anti-alcol della giunta uscente?

La domanda evidenzia già come la giunta stia affrontando con tutti i mezzi possibili il tema della sicurezza. In questi anni molto è stato fatto: più occhi elettronici, più agenti sulle strade, ma anche una nuova rete di controllo di vicinato. Il Patto per la sicurezza siglato con Questura e Prefettura ha portato la città a risultati importanti, di cui ha parlato a più riprese anche la stampa nazionale. Treviso e la provincia sono state giudicate tra le 10 più sicure in Italia secondo il Sole 24 Ore. L’ordinanza anti – alcol rappresenta una delle tante iniziative adottate dalla giunta per contrastare le situazioni di degrado in particolari aree della città. Il tema delle baby gang, o meglio dei minori deve essere affrontato in sinergia tra Comune, Ulss e genitori. Nel secondo tempo proseguiremo con ancora maggiore decisione su questa strada.

2. Il comitato contro l’aeroporto chiede il trasferimento in quello militare di Istrana, lamentando disagi insostenibili. Cosa ne pensa?

La chiusura dell’aeroporto di Istrana non dipende dal Comune di Treviso. Oltre ad essere di difficile attuazione, l’aeroporto è stato giudicato militarmente strategico. Quindi il desiderio di vederlo tramutare in aeroporto civile si scontra con la non disponibilità del sito. Crediamo invece che, come stiamo facendo, si debba lavorare sul fronte della mitigazione e della compensazione dell’aeroporto Canova. In attesa dell’incontro con Enac – richiesto il 20 aprile ma non ancora fissato – per discutere delle ipotesi sulle nuove rotte di decollo, nelle scorse settimane il Comune di Treviso ha inviato al Ministero dell’Ambiente le osservazioni alle integrazioni formulate da Enac Aertre, nell’ambito della procedura di Via – Valutazione di impatto ambientale- del piano aeroportuale 2030 dell’aeroporto Canova. Nelle osservaizioni ribadiamo il principio dello sviluppo nsostenibile, il rispetto dei limiti imposti per i voli e i nodi, non ancora sciolti, sulla viabilità.

3. La pedonalizzazione del centro va rivista, e se sì, come?

Il processo di pedonalizzazione di una città deve avvenire in maniera graduale, sostenuto dalle infrastrutture. Possiamo dire che a Treviso la pedonalizzazione è equlibrata rispetto alla fruizione e ai servizi presenti. Il nuovo sistema di controllo elettronico rappresenta, oltre a un sistema automatico di rilevamento dei veicoli, un presidio di sicurezza importante. Si tratta di otto nuovi occhi che vigilano sulle aree del centro. Di pari passo alla pedonalizzazione si sta realizzando la nuova offerta della sosta in città. Nei prossimi mesi e, 200 già nelle prossime settimane nell’area di via Ugo Foscolo, si potranno trovare oltre 380 stalli in più nelle aree di San Tomaso, ex Telecom e via Lancieri di Novara. Due nuovi parcheggi in struttura sorgeranno nel 2019 nelle aree Cantarane e Pattinodromo per servire la città. Stiamo inoltre lavorando a un piano di piccoli bus elettrici in collaborazione con Mom per i collegamenti dal centro ai quartieri.

4. Per le periferie quali misure intendete adottare?

In questi anni lo sforzo importante è stato quello di trovare le risorse per la città. Abbiamo recuperato quasi 47 milioni di euro che abbiamo già investito o dovremo investire per scuole, strade, piste ciclabili, illuminazione e rischio geologico. In queste settimane abbiamo anche inviato a Roma i progetti definitivi del bando periferie: 14 milioni e mezzo di euro che ridisegneranno alcuni quartieri cittadini: Santa Maria del Rovere, San Paolo e ancora Selvana e Fiera. Abbiamo già avviato i lavori per la messa in sicurezza degli incroci su via Santa Bona Vecchia e a breve partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza ciclabile e idraulica della via. Un’opera che la città attende da tanto tempo. Senza dimenticare il milione e 700 mila euro di interventi di asfaltature che stiamo realizzando nei tratti più urgenti e a rischio di tutta la città.

5. Contarina dovrebbe rivedere le tariffe dei rifiuti, e se sì, come riuscire ad ottenerlo?

Contarina e i cittadini di Treviso hanno raggiunto un obiettivo molto importante. In pochi anni siamo diventati la città più riciclona del Veneto, arrivando alla percentuale di oltre l’85 per cento di differenziata. Come più volte abbiamo detto, e credo che Contarina sia d’accordo con noi, crediamo che una società pubblica debba reinvestire i propri utili per far sì che alcuni servizi diventino gratuiti per le fasce più deboli della popolazione. In questi anni continueremo a lavorare in questa direzione.

6. Come rendere Treviso più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico? Continuando con le mostre di Goldin?

Non è una questione di nomi. Credo che Treviso, come in questi anni ha iniziato a fare, debba riscoprire la propria bellezza, i suoi tesori, la sua attrattività. Come? Sfruttando la sua vicinanza a Venezia, valorizzando le sue eccellenze enogastromiche – di qui l’idea di un Museo dedicato al tiramisù – e il suo patrimonio artistico. Credo che per il futuro sarà necessario investire in figure professionali che, affiancando il lavoro degli uffici, contribuiscano a rilanciare la nostra rete museale.