Elezioni Treviso, interviste “democratiche”/4: Losappio

Vvox ha posto ai candidati sindaco di Treviso una serie di domande selezionate tra quelle proposte dai lettori. Ecco le risposte di Domenico Losappio (Movimento 5 Stelle)

1. Spaccio nei parchi, “baby gang”, insicurezza percepita: cosa può (e dovrebbe) fare in concreto il Comune su questo fronte, dopo il daspo urbano e l’ordinanza anti-alcol della giunta uscente?

La questione sicurezza va valutata zona per zona della città. Dal nostro punto di vista il primo passo per far fronte all’insicurezza è rappresentato dalla riqualificazione dei quartieri e di luoghi specifici del centro: una zona popolata da cittadini diventa automaticamente un luogo non frequentato da persone moleste. Una delle aree sulle quali intervenire è quella dei giardini di Sant’Andrea: un luogo meraviglioso che va restituito al più presto ai cittadini. Bisogna pensare a un calendario veramente fitto di eventi (almeno nella bella stagione) organizzati in collaborazione con le associazioni, soprattutto quelle che si occupano di bambini e, più in generale, di giovani. In tal modo si darebbe anche uno spazio a tali associazioni e ai giovani, cosa non da poco in una città che di spazi per momenti aggregativi ne ha davvero pochi. La stessa cosa ci piacerebbe avvenisse nelle “nuove” piazze del centro (Santa Maria dei Battuti e Rinaldi), ma pure in quelle dei quartieri non centrali che si prestano a piccoli eventi del genere. Inoltre, nei limiti del possibile, potenzieremo il numero di agenti della polizia municipale, mettendo loro a disposizione strumenti tecnologici adeguati e innovativi, per il coordinamento e il controllo del territorio.

2. Il comitato contro l’aeroporto chiede il trasferimento in quello militare di Istrana, lamentando disagi insostenibili. Cosa ne pensa?

Pensiamo che la prima cosa da fare è pretendere il rispetto delle regole. In particolare: ci impegneremo affinché venga rispettato il limite al numero di movimenti annui (16300) che oggi non viene rispettato (l’anno scorso

ci sono stati 21300 movimenti); da circa quindici anni l’infrastruttura aeroportuale è priva di parere positivo di VIA; chiederemo l’aggiornamento della zonizzazione acustica aeroportuale (definita “vetusta” già nel 2005 dalla Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente); l’aeroporto insiste su un’area fortemente antropizzata, nella quale sono presenti 13 istituti scolastici, luoghi di culto e di aggregazione, piscicolture: chiederemo l’immediata attivazione di protocolli di sorveglianza sanitaria per identificare precisamente la popolazione esposta.

3. La pedonalizzazione del centro va rivista, e se sì, come?

Siamo assolutamente favorevoli alla pedonalizzazione, ma rimproveriamo all’amministrazione uscente di non aver seguito un percorso logico nella sua realizzazione. La pedonalizzazione deve essere l’ultimo passo, prima vanno messi a disposizione i servizi che la rendono possibile. Parliamo soprattutto dei parcheggi scambiatori fuori mura e dei servizi navetta. Oggi alcuni dei parcheggi fuori mura sono poco o per niente sfruttati, in particolar modo il Dal Negro e il Miani. Rendere appetibile l’area di ponte Dante, per esempio, potrebbe dare un motivo in più a lasciare l’automobile al Dal Negro: si potrebbe pensare all’installazione di chioschi lungo il fiume dedicati all’artigianato di qualità (attività sempre più assente in città). Proponiamo anche che in centro circolino solo bus di piccola taglia e che il costo del biglietto dei bus navetta sia compreso in quello del parcheggio.

4. Per le periferie quali misure intendete adottare?

Una sezione specifica del nostro programma elenca i provvedimenti specifici quartiere per quartiere: si tratta del risultato dei nostri tour dei quartieri, nel corso dei quali abbiamo raccolto le segnalazioni di residenti e commercianti delle diverse zone della città. Rinviamo dunque al nostro programma per il dettaglio, ma in linea generale i temi ricorrenti sono relativi alla messa in sicurezza di alcune arterie pericolose (via Zanella a Selvana, per esempio), alla necessità di salvaguardare le piccole attività commerciali anche attraverso un deciso e netto stop qualunque nuovo centro commerciale, alla necessità di andare incontro alle problematiche di carattere sociale. In particolare abbiamo pensato a un punto che abbiamo chiamato “dal controllo di vicinato all’aiuto di vicinato”, ovvero alla promozione dello scambio di servizi in base alle competenze fra residenti dello stesso quartiere: supporto agli anziani soli (spesa, accompagnamento dal medico, piccole commissioni), anziani a supporto delle famiglie con figli per il controllo dei minori, ripetizioni scolastiche da parte di insegnanti in pensione. Apriremo un tavolo con MOM per fare in modo che vengano ripensate le linee degli autobus, ormai vecchie di decenni: è necessario collegare fra loro i quartieri non centrali. Un tema importante soprattutto per i molti anziani che vivono nei quartieri, soprattutto quelli come San Paolo, nel quale da tempo manca il medico di base, fatto che obbliga gli anziani a spostarsi in altri quartieri. Infine proporremo un piano pluriennale, di lunga durata (in considerazione della spesa), di realizzazione e completamento della rete fognaria esistente, a partire dai quartieri non centrali, in considerazione del fatto che proprio fuori dal centro vi è la maggior parte di trevigiani che non gode del servizio fognario.

5. Contarina dovrebbe rivedere le tariffe dei rifiuti, e se sì, come riuscire ad ottenerlo?

Apriremo un tavolo anche con Contarina per la questione tariffe: se siamo tra le provincie più “riciclone” bisogna riconoscere un premio ai cittadini. Altrimenti il rischio che l’impegno da parte loro, sul fronte dell’attenzione alla differenziazione dei rifiuti venga meno. Dove però crediamo che sia necessario intervenire è sulle tariffe del verde, che riteniamo davvero esagerate e sulle quali cercheremo di intervenire.

6. Come rendere Treviso più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico? Continuando con le mostre di Goldin?

Ben vengano i grandi eventi, purché rappresentino un espediente per far conoscere la città e fare in modo che chi viene in città abbia una ragione per tornarci. È fondamentale pensare a formule che portino le persone a visitare ciò che a Treviso c’è sempre. Le grandi mostre di Goldin dell’anno scorso hanno portato moltissime persone in città, che però pochissimo hanno conosciuto di Treviso, come dimostra la variazione nulla nella vendita dei biglietti del Bailo. La nostra città deve essere universalmente riconosciuta per un simbolo che sia indissolubilmente legato ad essa e attorno a questo brand vorremmo organizzare ogni anno, nello stesso periodo, un grande festival di più giorni, che si rivolga a diverse fasce di pubblico e che riesca a creare un beneficio per diverse categorie cittadine: commercianti, albergatori, ristoratori. Nel corso del resto dell’anno sarà possibile organizzare altri eventi di portata minore ma comunque legati al marchio individuato. I temi che più ci convincono sono quelli del medioevo e dell’acqua. In ogni caso tutti gli eventi devono essere calendarizzati con ampio anticipo (almeno semestrale) e comunicati alle attività economiche. Proponiamo di collegare l’offerta turistico/culturale del Comune con quella della Chiesa (ad oggi, peraltro, quasi assente o pochissimo sfruttata): bisogna creare percorsi turistici cittadini (con cartellonistica dedicata) che coinvolgano musei, biblioteche, palazzi storici, archivi, sia comunali sia ecclesiastici, in modo da potenziare l’offerta e valorizzare luoghi ad oggi, di fatto, sconosciuti ai più ed esclusi dai percorsi turistici. Ci piacerebbe sfruttare dal punto di vista ludico il Sile almeno nel tratto del Sile compreso fra riviera Santa Margherita e l’Università con un servizio di noleggio di piccole imbarcazioni. Indispensabile sarà poi valorizzare le mura e dar loro centralità nel progetto di rilancio turistico della città. Infine un investimento andrà fatto sul piano della comunicazione, settore nel quale il Comune, di fatto, oggi non investe: se non si fa sapere che esistiamo non possiamo pretendere che i turisti vengano a trovarci!