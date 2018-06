«Jesolo, ancora tuffi pericolosi: pubblichiamo foto di ragazzi in carrozzina»

Condividi

Nonostante l’allarme lanciato a inizio stagione, durante il weekend decine di ragazzi si sono tuffati dai pontili di Jesolo, rischiando gravi lesioni alla spina dorsale. Come riporta Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia a pagina 33, in rete è girato un filmato con le acrobazie di alcuni giovani in piazza Mazzini, a pochi metri dai cartelli di divieto. Nonostante gli appelli, spiega Daniele Bison, ex consigliere comunale, «ci sono ancora ragazzi che sfidano la sorte ignari di quale sia il rischio. Spesso sono turisti stranieri, ma non solo».

«Se esiste un divieto – aggiunge Bison – adesso bisogna procedere con le sanzioni. Le multe sono l’unica soluzione efficace, perché non è giusto chiudere i pontili, storici luoghi di aggregazione dove i bagnanti prendono il sole da decenni. E, oltre alle sanzioni, proponiamo il potenziamento dei cartelli anche con foto di persone sulla carrozzina per le conseguenza dei tuffi o dei soccorsi da parte dei sanitari dopo i tragici incidenti avvenuti».

(Ph. Daniele Bison / Facebook)