Lui di Cortina, lei di Vicenza: la vede alla Prova del Cuoco ed è amore

Una storia tutta veneta e surreale quella raccontata ieri sera durante il programma Via Massena su Radio Deejay. Chiama Manuel, un ragazzo di Cortina, che racconta come ha conosciuto l’amore della sua vita di Vicenza.

«Ho visto per la prima volta quella che è la mia attuale compagna in tv, alla Prova del Cuoco. Quel giorno ero a pranzo con da mia madre, c’era la tv accesa sintonizzata sul programma di sottofondo e mi sono subito innamorato della sua voce. Mi giro, la vedo e quando la Clerici ha detto il suo nome sono andato a cercarla su Facebook. Le ho inviato la richiesta di amicizia e le ho detto semplicemente “guarda, ti ho vista in tv”. Adesso sono 3 anni che stiamo insieme». L’amore ai tempi dei social network.