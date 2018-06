Mari stracolmi di plastica, a Padova Y-40 simula inquinamento

Condividi

Y-40 The Deep Joy di Montegrotto Terme, la piscina più profonda del mondo, ha deciso di festeggiare il suo quarto compleanno con un evento davvero particolare: il Plastic Dive. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, per sensibilizzare i visitatori sulla problematica dell’inquinamento da plastica, verranno fatte galleggiare sulla superficie della piscina, migliaia di bottiglie ed oggetti di diversa natura , in una provocatoria simulazione di quella che è la situazione in cui versano molti tratti del mare in tutto il mondo.

L’immersione in essa sarà un’esperienza di tipo sensoriale. Farà percepire attraverso la vista ed il tatto, la vita di molti cetacei, mammiferi, pesci e tutti gli esseri viventi che popolano i nostri mari, scoprendo a nostro malgrado qual è la loro condizione attuale. L’esposizione sarà visibile a tutti dal tunnel trasparente che attraversa la piscina a -5 metri con ingresso libero.

Si calcola che ogni giorno un volume di plastica pari all’intera Y-40 viene versato in mare 5 volte, ovvero 1.860 volte all’anno. Per coprire la superficie d’acqua della piscina ci vogliono circa 37.800 bottigliette di plastica da 0,5 litri. Gli animali ne soffrono e ne muoiono: le tartarughe marine confondono i sacchetti di plastica con le meduse e se ne cibano. Negli stomaci degli uccelli marini si trovano oggetti di plastica. I detriti plastici, depositandosi sulla barriera corallina, danneggiano la salute di tutte le forme di vita. Le microplastiche vengono ingerite dal plancton, entrando così nella catena alimentare.