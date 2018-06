Maserà (Pd), posti tagliati anche se azienda fa utili

Condividi

La multinazionale statunitense Crocs, proprietaria di Exo Italia, ha annunciato il licenziamento a sorpresa di 56 lavoratori su 90 nello stabilimento di Maserà, nel Padovano. La Crocs ha annunciato che la produzione alla Exo non serve più perché il lavoro verrà assegnato ad aziende che operano in Bosnia, Cina e Nicaragua. Pertanto, entro la fine di settembre, verrà portato a termine il piano dei licenziamenti. Come riporta Nicola Stievano a pagina 32 del Mattino, i lavoratori e il sindacato hanno proclamato sciopero a oltranza e convocato per domani il primo incontro con la dirigenza della Crocs.

«Quello che sta succedendo in questa azienda è gravissimo – afferma Marco Galtarossa, segretario della Fictem Cgil -, perché qui la crisi non c’entra. La volontà dichiarata è quella di chiudere la produzione per affidarla a terzisti in giro per il mondo. I lavoratori sono increduli e in bilico ci sono 56 famiglie, molte delle quali monoreddito. Ci appelleremo alla Regione, all’assessore al Lavoro Donazzan, e alla Provincia, perché le istituzioni non possono stare in silenzio».

(Ph. Tony Petrescu / Facebook)