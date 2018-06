Meloni: «centrodestra unito, il modello è Vicenza» [VIDEO]

Condividi

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in visita a Vicenza per un evento organizzato dal partito a sostegno del candidato di centrodestra Francesco Rucco, ha indicato quello berico come un modello da seguire su scala nazionale. «In termini di centrodestra – ha detto Meloni – l’alleanza naturale è quella che si materializza alle urne in questa città e non quello che accade a Roma. Il centrodestra unito con Lega al governo e FdI e Forza Italia all’opposizione è un’anomalia: «se questa situazione avrà conseguenze a livello locale – ha aggiunto- lo si deve chiedere agli altri e non a noi, che siamo sempre stati dalla stessa parte in modo coerente».

(Ph. Fratelli d’Italia Città di Vicenza / Facebook)