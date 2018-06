“Mesi sabbatici” di Renzi, Cacciari: «andrebbe sculacciato»

Condividi

Ieri Matteo Renzi ha annunciato la volontà di prendersi una pausa e sparire per qualche mese dalla scena politica per dedicarsi a viaggiare e tenere conferenze. A queste parole sono seguite molte reazioni. Primo fra tutti Massimo Cacciari che commenta: «andrebbe sculacciato, ormai è tardi per allontanarsi dalla politica. Doveva farlo dopo il referendum».

Anche allo scrittore Roberto Saviano non sono andate giù le parole di Renzi e su Facebook ha scritto: «dopo aver quasi completato, con enormi errori e inspiegabili forzature politiche, la distruzione del fronte riformista italiano, il senatore pensa bene di far sapere a tutti che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo: magari vuol carpire il segreto della vittoria». Un altro Roberto che non ha gradito la decisione di Renzi è Calderoli, senatore della Lega: «starà via per qualche mese? Ne siamo lieti, finalmente ha deciso di andare a fare danni altrove, possiamo immaginare il comprensibile sollievo negli iscritti del Pd. Detto questo se Renzi vuol girare per il mondo liberissimo di farlo, ma ci attendiamo che, con coerenza, presenti immediate dimissioni dal Senato, perché è inaccettabile che Renzi faccia il turista con lo stipendio pagato dai contribuenti italiani».

Durissime anche le parole del direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, nel suo editoriale di questa mattina. «”Non ho tempo da perdere in parlamento, ci rivediamo a ottobre per l’inaugurazione della Leopolda e per la presentazione del mio nuovo libro”», è l’interpretazione del giornalista che lo accusa di aver usato un «tono strafottente» e si chiede come mai abbia deciso di farsi eleggere in parlamento se aveva deciso di «stare fuori dal giro per qualche mese?». Sostanzialmente, conclude Belpietro, Renzi ha deciso di tenere stretti «poltrona, stipendio e privilegi da parlamentare» anche se non viene di certo pagato per farsi «una vacanza o l’anno sabbatico». Una specie di «terza via», ovvero «lascio, ma tengo i soldi e poltrona».