Migranti, Zaia apre ai Cie di Salvini: «uno in ogni centro»

Dopo che il nuovo ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler aprire un “Centro di identificazione e espulsione” in ogni regione, si registra l’apertura della Lega alla nuova strategia di governo. Il governatore Luca Zaia ha dichiarato ieri: «nel quadro di un progetto organico ci sta che chi non ha diritto a stare in Italia, non possa andarsene per strada in assoluta libertà. Per cui strutture con un centinaio di posti e non oltre possono essere utili in attesa che si decida se un extracomunitario ha diritto al riconoscimento di profugo oppure no». Il segretario nazionale della Lega, Gianantonio Da Re ha precisato che «la nostra sarà una identificazione a chilometro zero. Faremo quello che non hanno mai fatto sin qui le prefetture. Identificare chi non ha motivi di restare e rimandarlo nel suo Paese. La voce sarà una sola: anda, anda… ».

Come riporta Giovanni Viafora a pagina 2 del Corriere Veneto, Da Re precisa che non ci sarà un solo Cie: «ne faremo in tutti i centri di grande accoglienza, che attualmente ci sono nel nostro territorio. E quindi a Cona, Bagnoli, nella caserma “Serena” di Treviso, a Vittorio Veneto». Prospettiva che non piace al sindaco di Cona, Alberto Panfilio: «solo uno squilibrato aprirebbe un centro di identificazione in una tendopoli. Io lo aprirei invece in una caserma o in un’area industriale».