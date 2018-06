Orrori grammaticali, Comune organizza corso d’italiano… per italiani

Condividi

Quell’acca “dimenticata” o quel congiuntivo mai usato sarà l’ultimo. Dev’essere stato questo il pensiero dell’assessore alla Cultura del Comune di Bariano, nella Bassa bergamasca, prima di decidere di organizzare un corso di italiano per italiani. L’intento non vuole essere quello di fare il professorino ma semplicemente di consentire ai residenti di rispolverare le regole base della grammatica troppo spesso dimenticate. Il corso, che si chiamerà “Cinque ri-passi della grammatica”, sembra aver riscosso successo: in molti hanno manifestato la volontà di partecipare e si sono iscritti.

Fonte: Eco di Bergamo