«Se Salvini è ministro dell’Interno, io posso essere quello della Giustizia»

Poco prima che iniziasse il processo d’appello per i milioni trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice, Fabrizio Corona ha commentato su Instagram la situazione politica italiana e il nuovo governo Conte. «Se Salvini può fare il ministro dell’Interno, è come se io diventassi ministro della Giustizia, uguale. Io non mi sento rappresentato nè da lui nè da Di Maio. Se entrassi in politica – ha assicurato Corona – prenderei più di Di Maio e Salvini messi assieme».