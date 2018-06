Spinea (Ve), bimbo di 3 anni si punge con siringa trovata per terra

Condividi

Apprensione, paura e anche un po’ di rabbia a Spinea, in provincia di Venezia. Sono ancora in corso tutti gli esami per assicurarsi che la puntura di quella siringa trovata per terra non posso avere conseguenze sulla salute del piccolo di 3 anni. Il bambino stava giocando dietro casa quando è tornato dalla madre spaventato spiegando di essersi punto.

La madre ha raccontato a VeneziaToday che la siringa è sparita e quindi sarà impossibile accertare se fosse stata usata da un tossicodipendente o magari da un diabetico. Fatto sta che nella zona, Villaggio dei Fiori, non sono pochi i residenti che si lamentano della presenza di persone che si bucano.