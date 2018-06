Treviso, crac Veneto Banca scomparso dalla campagna elettorale

Condividi

Manildo, di chi “resiste” aspettando, purtroppo forse invano, uno straccio di risarcimento, si è ricordato il 25 Aprile, festa della Liberazione: «Intollerabile che le vicende delle due popolari venete finiscano in prescrizione, penso sia necessaria una soluzione legislativa che preveda il riconoscimento per legge di una somma a ristoro di chi ha investito i risparmi di una vita, i guadagni derivanti da anni e anni di lavoro con tanta fatica e sudore, con conseguente possibilità dello Stato di agire nei confronti di chi ha causato tali fatti per azioni dirette o omissione di controllo. Propongo quindi al nostro territorio, ai sindaci, ai deputati e senatori e al Presidente Zaia, di avviare un percorso per la creazione una legge di iniziativa popolare in grado di tutelare i creditori. Lancio l’appello a tutte le persone che hanno deciso di non arrendersi e che insieme a noi vogliono far sentire la propria voce». Ma al di là di una proposta moralmente forte ma politicamente generica, non è andato. Nè potrebbe andare: il sindaco di un Comune, com’è lui, uscente del centrosinistra che ritenta il bis, non può fare molto (e quel che ha fatto non è stato esattamente un bel segnale: leggi il pezzo di VVox). Gli altri candidati a sindaco, a cominciare dal favorito Mario Conte (centrodestra), passando per Losappio (M5S), Chaibi (Coalizione Civica), Caldato (Treviso Unica) e Condurso (Popolo della Famiglia), non si sono granchè esposti in questa campagna elettorale sul fronte, davvero di guerra (perduta), degli ex soci azzerati. In particolare di Veneto Banca, che aveva il cuore nel Trevigiano, a Montebelluna.

A Vicenza, invece, gli sfidanti per succedere ad Achille Variati (Pd), delle macerie economiche e sociali lasciate dalla defunta BpVi ne parlano, sollecitati dai comitati della zona, e sostanzialmente concordano nel portare al processo il Comune come parte civile e nell’aprire uno sportello di ascolto e aiuto. Ma non più di questo, perchè semmai è lo Stato che deve intervenire attraverso le leggi (come ad esempio una, che ci vorrebbe e il M5s l’ha proposta, sulla prescrizione), ma si dà il caso che lo Stato abbia scelto di svendere le due banche a Intesa privatizzando la parte sana e socializzando quella marcia, da liquidare (qui un approfondimento di Vvox). Resta tuttavia il dato politicamente sconcertante: a Treviso, colpita nella borsa e nell’anima dal tracollo della banca del suo “territorio”, il tema è passato in sordina, scavalcato dai problemi amministrativi diciamo “ordinari”. Che sono sì il centro e la polpa in un confronto locale, ma non tali e talmente gravi da far dimenticare la tragedia umana di migliaia di persone, famiglie e anziani anzittuto, ma anche imprese, e in particolare piccole imprese, che non più tardi di due mesi fa manifestavano la loro rabbia in una protesta, corpi distesi a terra, davanti al tribunale del capoluogo della Marca.

Dice: forse meglio così, piuttosto che le tirate retoriche alle feste civili comandate, o i buffetti verbali di politici locali senza potere reale, sulla questione è preferibile un dignitoso silenzio stampa. Ma la questione resta, e rode la fiducia dei cittadini e risparmiatori (prima cittadini e poi risparmiatori, nota per zelanti Presidenti della Repubblica) che hanno perso non una parte, ma tutti i propri risparmi, quanto meno quelli che, proprio perchè si fidavano, li avevano fatti custodire nella musina di Veneto Banca e BpVi. Il fatto, probabilmente, è che in una campagna elettorale chi si candida a governare il futuro, quand’anche di una sola città, cerca di volgere al positivo le promesse. E sulla devastazione bancaria del Trevigiano, e più in generale del Veneto, di positivo in avvenire si vede poco, pochissimo, praticamente nulla. E allora, almeno dicano questo, i candidati: non ci genufletteremo più a sventolare la cambiale in bianco di fronte ai padroni del vapore, quali che siano. Non daremo più credito a scatola chiusa, solo per omaggio e deferenza alle istituzioni del credito (che non sono “istituzioni”: sono istituti privati, ancorchè innalzati al rango di potenze salvatrici come è stata Intesa per l’ex governo Gentiloni). Ma non lo diranno, perchè sarebbe la classicissima promessa da marinaio: la politica si è dimostrata ampiamente cameriera delle banche. Anche quella nel famigerato “territorio”, menzogna che prima o poi, vedrete, tornerà a coprire gli accrocchi di potere e il quieto vivere colposo e doloso. Non insegna quasi mai niente, la Storia.

(ph: https://ezzelinodaonara.org)