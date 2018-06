Vicenza, Dalla Rosa: «10 mila nuovi alberi in 5 anni»

Condividi

Ambiente – Dalla Rosa : “10 mila nuovi alberi in 5 anni per migliorare del 25% la qualità dell’aria entro il 2028”

Il candidato sindaco traccia le sfide per una città sempre più verde, pulita e resiliente

Nella giornata mondiale dell’ambiente, il candidato sindaco Otello Dalla Rosa lancia la sua sfida per una città più verde, più pulita, più sana. «Il tema ambientale sarà al centro del nostro lavoro, assieme alla sicurezza, al sociale e allo sviluppo. Parlare di ambiente significa infatti parlare di qualità della vita, quella che i cittadini rivendicano e che dobbiamo garantire loro. Molto è stato fatto su questo fronte. Penso ad esempio agli interventi sul rischio idraulico: dopo l’alluvione 2010 oggi la città è in sostanziale sicurezza. Penso al progetto del filobus elettrico e a quello del Parco della Pace. Penso ai 90 km di piste ciclabili realizzate, alla raccolta differenziata passata dal 48.6% del 2008 al 72.4% del 2017, al risanamento dell’ex Zambon».

«Molto però resta ancora da fare ed è per questo che ci poniamo obiettivi precisi: la riduzione delle emissioni e dell’inquinamento del 25% in 10 anni; 10mila nuovi alberi nel territorio urbano in 5 anni; raccolta differenziata al 90% entro il 2023 – ha aggiunto Dalla Rosa -. La riduzione del cemento, assieme all’aumento del verde e al miglioramento della mobilità urbana, consentirà una concreta diminuzione delle polveri sottili, la riduzione dell’effetto “isola di calore” e la riduzione dei rischi collegati a precipitazioni concentrate e improvvise. Introdurremo incentivi economici per palazzi, case e condomini che aumentano la propria sostenibilità ed efficienza energetica con tetti verdi, verde verticale, sviluppo di giardini e parchi urbani, interventi di bioedilizia, sistema di produzione di energia da fotovoltaico e solare termico. Sosterremo con incentivi la conversione delle aree produttive in aree verdi. E di verde sarà colorato il Parco della Pace, un’infrastruttura ambientale e naturalistica strategica con 1300 alberi e 8200 piante forestali, così come il parco ex colonia Bedin Aldighieri. A questi polmoni della città daremo ancora più forza con la piantumazione di 10.000 nuovi alberi nei prossimi 5 anni».

Dalla Rosa ha infine ribadito la centralità dei progetti del filobus elettrico e della ciclopolitana: destinati a rendere più competitivo il trasporto pubblico e la bici come mezzi di spostamento in città alternativi alle auto; l’impegno per lo stop al consumo di suolo: per uno sviluppo urbano che passi solo tramite la rigenerazione di aree già costruite; lo sviluppo del teleriscaldamento tanto verso il pubblico quanto verso il privato: con l’obiettivo di arrivare al 50% di copertura della città in 10 anni per abbattere significativamente le polveri emesse dai sistemi di riscaldamento tradizionali; l’attenzione nella pianificazione urbanistica con il rispetto degli standard Unesco per gli interventi più significativi e la costituzione di un Ufficio di protezione del paesaggio.