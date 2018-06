Vicenza, l’idea: isola pedonale in corso San Felice e Fortunato

Condividi

Pubblichiamo una nota di Stefano Monti.

Un’isola pedonale sul tratto di corso San Felice e Fortunato, compreso tra Piazzale Giusti e Viale Milano. È questa l’idea nata alla Cicara, noto bistrot vicentino gestito da Roberta Panni e Rodolfo Proietti. A portarla avanti è oggi Stefano Monti, professionista vicentino e candidato nella lista Vinova a sostegno di Otello Dalla Rosa.

Grazie al contributo degli esercenti di corso San Felice e Fortunato sono state anche raccolte delle firme che verranno sottoposte alla futura amministrazione comunale. La proposta è quella di valorizzare le bottega di San Felice, i bar e quant’altro permettendo l’uso della strada come plateatico e migliorando la vivibilità della strada stessa. È un progetto edonistico per vivere in comunità lo spazio pubblico come luogo d’incontro e condivisione e non più come mero attraversamento meccanico.

Attualmente corso San Felice e Fortunato sostiene un traffico pesante di mezzi pubblici e di mezzi privati, il manto stradale è costantemente disgregato sotto la pressione del traffico e richiede costante manutenzione a causa dei pesanti carichi che sostiene. Anche la residenza ne soffre, gli edifici storici tremano e molte residenze, una volta abitate dalla borghesia vicentina, giacciono in stato di abbandono. Il livello di polveri sottili e di ossido di carbonio è inaccettabile, il traffico solleva le polveri che si depositano sul manto stradale rendendo l’aria deleteria per i pedoni. Le serrande sono in molti casi abbassate, molti negozi sono chiusi, la scarsa redditività causata dal degrado oltre che da scelte urbanistiche che hanno promosso la grande distribuzione. Così gli esercenti e gli abitanti chiedono di valorizzare questo tratto di strada che in passato era la King’s Road di Vicenza creando un’isola pedonale.

In termini di mobilità la strada potrebbe ospitare secondo questo progetto anche una linea di tram elettrico su sede propria a basso impatto. Anzi questo potrebbe contribuire al taglio “social” di questa idea. Da questa scelta potrebbe avvantaggiarsi anche la zona limitrofa beneficiando della migliorata attrattività commerciale dell’area. Si tratta di una proposta lanciata alla futura amministrazione vicentina ed anche di un esperimento che potrebbe anche insegnare ad altre zone della città come per esempio Piazzetta Gioia a San Bortolo o lo Slargo di via Mariani a San Pio X come valorizzare una punto della città e creare zone di aggregazione nella spesso bistrattata periferia.