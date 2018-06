Allerta temporali, la nuova app di Arpav ti avvisa in tempo reale

Condividi

Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, ha inaugurato un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale della presenza di temporali o in generale di precipitazioni intense.

Il sistema, finanziato dalla Regione, funziona tramite un server di elaborazione che fa un “censimento” delle zone con precipitazione intensa e le associa ai Comuni, per poi inviare le notifiche alle app e bot.

Tramite l’app per smartphone (disponibile su Google Play e iTunes Store), l’utente può impostare da una a tre aree comunali su cui ricevere notifiche di temporali e la distanza entro la quale si vuole ricevere l’avviso. Se il sistema osserva una precipitazione intensa entro la distanza selezionata, invia una notifica all’utente. Il sistema offre la possibilità di selezionare altre opzioni: l’intensità della precipitazione (intensa o molto intensa) e l’intervallo minimo tra le notifiche.

(Ph. Shutterstock)