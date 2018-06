«Animali maltrattati, chiudete il canile lager di Volpago»

Condividi

A seguito del servizio di Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, coinvolto dalle guardie zoofile OIPA Treviso con l’obiettivo di sbloccare una situazione in stallo da troppo tempo testimoniando la situazione limite dell’allevamento abusivo a Volpago del Montello (TV), i carabinieri Forestali di Vicenza hanno effettuato il sequestro della struttura. Una svolta che arriva dopo anni di mobilitazione dell’OIPA nel disinteresse delle istituzioni, che hanno autorizzato la struttura priva della documentazione e che vendeva cuccioli di razza senza pedigree, microchip e ricevuta fiscale. «Ciò che ci lascia sconcertati – dichiara Costanza Messina, coordinatrice delle guardie zoofile dell’OIPA di Treviso – è la presenza dell’Ulss, che non solo ha sempre taciuto sulla detenzione non idonea di tutti questi cani, ma ha dichiarato che i cani fossero in salute. I cani erano e sono tutt’ora costretti alla sola attività riproduttiva, senza mai uscire da gabbie fatiscenti, senza avere la possibilità di sgambare o di stare all’aria aperta, tanto è che abbiamo notato diversi comportamenti stereotipati dettati dalla reclusione e dallo stress (giustificato come tipico della razza): la legge oggi considera maltrattamento anche quelle situazioni in cui si genera sofferenza inutile agli stessi».

Il clamore mediatico suscitato dal servizio televisivo ha indotto anche il sindaco di Volpago del Montello a impegnarsi per risolvere la situazione: una volta trascorsi i due mesi concessi dall’Ulss per mettere a norma la struttura, si è reso disponibile ad effettuare un sopralluogo con le guardie zoofile OIPA . Qualora la struttura non dovesse adeguarsi nei tempi alle prescrizioni date, gli animali verranno confiscati. «L’ingiustificabile tolleranza che le istituzioni hanno avuto fino ad oggi per una realtà di conclamato maltrattamento verso gli animali ha generato grande sdegno – prosegue Messina -, tanto che la petizione online che abbiamo lanciato per chiedere la chiusura dell’allevamento ha raccolto oltre 2500 firme. Ci auguriamo quindi che venga finalmente scritta la parola fine ad una realtà che non solo agisce nell’illegalità, ma che offende il sentimento generale di rispetto verso gli animali».