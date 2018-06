Borghese a Padova, si sfidano “4 ristoranti”

Condividi

La troupe di Sky Uno avvista a Padova in procinto di girare una delle sfide culinarie più amate della tv: “4 ristoranti” condotto da Alessandro Borghese. Il meccanismo del programma è il seguente: quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Prima della cena vera e propria Chef Borghese si dedica anche ad una minuziosa ispezione del ristorante, passando in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di Chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata.

Per il momento, i nomi dei quattro ristoranti scelti per Padova sono top secret. Voi avete delle idee?

