Cari amici di sinistra, finchè c’è Renzi siete finiti

L’avete sentito pure voi, ieri, l’intervento del senatore Matteo Renzi? Avete visto con quale arietta da saputello è tornato sulla scena parlamentare? Canzonava. Ironizzava. Sfotteva, diciamolo pure. Il tutto dall’alto del suo curriculum di uomo catapultato a Palazzo Chigi con molta meno legittimazione di quella di Giuseppe Conte, di politico che dopo la batosta del referendum costituzionale del dicembre 2016 aveva promesso di sparire, di leader che ha traghettato un partito dal 40 al 18%. E ancora parla, ancora ridacchia, ancora impartisce lezioncine non richieste. Poco male, per chi simpatizza per il governo gialloverde: finché l’ex sindaco di Firenze continua con questo registro, l’irrilevanza del suo partito è garantita.

Viene però da chiedersi fino a quando il centrosinistra, che almeno formalmente rimane erede di una tradizione politica nobile per quanto ideologica, deciderà di farsi rappresentare da costui. Per il Pd, infatti, il Giglio magico è sempre più Giglio mortale. Perché è composto da politici giovani, ma che ora sembrano così vecchi, non dal «nuovo che avanza» ma che è avanzato ed ora ammuffisce, da senatori che il Senato dovevano abolirlo e che ora – come faceva appunto Renzi ieri – lo animano con scarsa serietà, a colpi di battutine. E si dice questo, si badi, non per difendere il governo Conte, che di difesa non ha bisogno alcuno, tanto più in questa fase, ma per segnalare come il centrosinistra sia, politicamente parlando, ancora in piena fase di decomposizione.

Certo, la galassia progressista ha pur sempre il pressoché completo controllo di gran parte dei mass media, delle università e dei poteri forti. Una rappresentanza ce l’ha, insomma, anche al di là – molto al di là – della politica. Ma finché in Parlamento la sua voce rimane quella di Renzi o quella di Martina, l’uomo dal carisma misterioso – nel senso che è un mistero dove stia il suo –, i dem saranno costretti a recitare la parte del Deep state, dei poteri che rimangono tali ma che non hanno seguito. E se questo comunque garantisce, da un lato, la permanenza di certe istanze, e potrà dare non poco fastidio all’esecutivo gialloverde, dall’altro rischia di essere la migliore garanzia per il mantenimento del consenso populista.

Finché insomma vi terrete Renzi, cari amici de sinistra, non andrete lontano. Perché il ragazzo è ancora brillante e battutista, certo, ma odora lontano un miglio di preistoria davanti a un governo di nuova generazione sotto ogni profilo. Un governo per combattere il quale adesso occorre pure a voi una mutazione genetica, un rilancio che coniughi il vostro riformismo europeista con un bagno di umiltà oltre che di popolo, un passaggio di cui l’ex sindaco di Firenze costituisce – badate – non un ostacolo, ma l’ostacolo, lui che per la sua natura di Pinocchio smargiasso si è guadagnato ancora giovine il soprannome di “Bomba” e che ora la sola cosa che bombarda è, ogni volta, la pazienza di chi lo ascolta. Ma se per caso desiderate tenervelo, fate pure eh. Nessuno ve lo tocca.

