«Caro Don Scattolon, porta rispetto a chi abortisce»

Condividi

Pubblichiamo un lettera aperta di Michela Lorenzato vice segretaria PD Padova a Don Marco Scattolon parroco di Rustega. Don Scattolon aveva proposto di dare 1000 euro alle donne che si fossero rifiutate di abortire.

Carissimo Don Marco Scattolon, le chiedo rispetto. La mia famiglia mi ha educata nel rispetto della religione cattolica. Mi ha insegnato a santificare le feste, mi ha insegnato di amare il prossimo a porgere l’altra guancia. Sono stata battezzata, mi sono sposata con rito cattolico e quando sono diventata mamma, col rito del battesimo, ho consolidato la scelta mia e di mio marito di educare nostro figlio all’interno della grande comunità cristiana.

Ho letto la sua proposta di dare mille euro ad una donna che decide non abortire. Gesù ci ha insegnato di amare il nostro prossimo prima di noi stessi, e non c’è amore senza rispetto. Rispetto per le scelte degli altri, rispetto per il dolore degli altri, rispetto per quelle madri che decidono di interrompere una gravidanza. Chi sono io per giudicare, chi è lei per farlo?

L’unica cosa giusta da fare è informare e lasciare che le donne possano scegliere. Impariamo a rispettare le scelte degli altri. Scelte dolorose sempre, sofferte sempre, pensate sempre. Le chiedo solo rispetto.

Noi cristiani ci sentiamo figli di quel Padre mirsericordioso che ha mandato suo figlio sulla terra a morire crocefisso, noi preghiamo quella donna che stringe a se il corpo senza vita del proprio figlio, e noi, non possiamo e non dobbiamo arrogarci il diritto di giudicare. La invito a rileggere, il capitolo dedicato alla madre, nella catechesi della famiglia di Papa Francesco e di farlo pensando a tutte quelle madri che hanno dovuto, hanno dovuto scegliere di non portare a compimento la propria gravidanza. Si legge di madri poco ascoltate, madri che vivono nella sofferenza del martirio materno. Io mi sono sentita offesa nel leggere la sua offerta, come se fossero solo i soldi il motivo che spinge una donna a questa scelta. E poi, caro Don, glielo dico da mamma, con mille euro riesco a malapena a pagare tre mesi di asilo nido.

Con affetto,

Michela Lorenzato

vice segretaria PD Padova

(ph: Facebook – Michela Lorenzato)