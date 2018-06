«Caro Fontana, vieni a vedere con me un film sui gay»

Condividi

Pubblichiamo una lettera aperta al neo ministro della Famiglia Lorenzo Fontana.

Egregio Signor Ministro Fontana ho il piacere di invitarLa al cinema.

Il film che vorrei farLe vedere è: Tuo Simon, un film dai risvolti divertenti, affascinanti, realistici con tratti dolorosi, romantici e alle volte drammatici. Tuo Simon è la storia di un ragazzo diciassettenne alle prese con la vita, le sue gioie e i suoi dolori; un figlio meraviglioso con due bei genitori, affermati e innamorati; degli amici preziosi con cui fare tutte le cose che fanno gli adolescenti. Un ragazzo con la sua vita da liceale che gli apre la via al suo futuro.

Ma Simon ha un segreto, ed è un segreto che turba e vela di malessere questa vita “normale” di adolescente privilegiato. Questo film ha la capacità di inserire temi con grande naturalezza, aggiornando il linguaggio ai tempi che corrono e cambiano forsennatamente. Una tematica drammaticamente di attualità ché lascia intravedere come i ragazzi sono lasciati soli a gestire i propri dubbi e le proprie crisi di identità da genitori impegnati, imbarazzati e impreparati e da Istituzioni che non hanno il budget e la volontà, per una assistenza psicologica e rinunciano all’insegnamento dell’educazione sessuale per evitare gli attacchi strumentali da parte di associazioni conservatrici e religiose.

Mi scusi Signor Ministro non le avevo ancora detto che Simon è gay. Ma Tuo Simon potrebbe benissimo essere Tuo Marco, Tuo Alessandro, Tuo Giovanni, Tua Maria, Tua Katia e così via all’infinito, perché di Simon al mondo c’è ne sono a milioni. Si figuri che un giorno potrebbe accadere, che anche suo figlio o figlia Le potrebbero dire: papà sono gay, sono lesbica.

Lei ha dichiarato che battersi per la normalità è diventato un atto eroico, una commedia per raccontare una realtà. Mi scusi ma per Lei cos’è la normalità? Qui potrei sbizzarrirmi a descriverLe le più diverse tipologie di famiglie etero o gay che esistono; ma credo che Lei già le conosca e le evito il lungo elenco. A parlarle non è una élite, o una lobby, come potrebbe pensare, ma una semplice persona che dopo una vita da gay represso, impegnato a nascondersi e raccontare balle per tutta la sua vita, ha deciso di metterci la faccia e dichiarare al “mondo” la sua diversità e la sua vera natura. Se le scrivo è anche perché ho deciso che per il resto della mia vita, mi batterò per tutti quei ragazzi e ragazze che non possono per colpa di persone come Lei vivere una vita in piena sincerità, armonia e libertà.

Lei è diventato un Ministro di un Paese Laico e ha il dovere di lavorare e servire il popolo Italiano, nel migliore e corretto modo possibile; (tutto il popolo: gay, famiglie arcobaleno e tutte quelle persone che vivono la loro sessualità come meglio possono e credono, compresi). L’Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva; Ma la religione e la convinzione non possono, essere motivo di discriminazione nella vita sociale e non contrastare con le norme penali e con i diritti degli altri.

Egregio Signor Ministro, mi dica dove vuole venire! La aspetto in una sala a Verona, la sua città , Città dell’amore; Città che ha permesso anche a me di trovare l’amore; oppure a Roma città dove dovrebbe svolgere la sua funzione di Ministro della Famiglia e che spero diventi presto il Ministero di tutte le Famiglie, senza retoriche e discriminazioni. Chi sono io per giudicare? Da Cristiano dovrebbe sapere chi lo dice. Mi faccia sapere.



Cordialmente,

Giovanni Corbanese