Carrozza e mantello da re, l’entrata in scena di Sfera Ebbasta a Verona [VIDEO]

E’ andata in onda ieri la prima serata dei Wind Music Awards, ospitati all’Arena di Verona. In tanti si sono esibiti sul palco: Fabri Fibra, Ghali, Zucchero ma chi ha catalizzato l’attenzione di tutti, soprattutto al suo arrivo è stato Sfera Ebbasta.

Il trapper ha fatto il suo ingresso su una carrozza indossando un look firmato Dolce&Gabbana con tanto di mantello da re. Durante la serata ha ritirato ben 5 premi per Singoli multiplatino, per i brani Cupido e Tran Tran, per il disco Rockstar e infine il Premio speciale digital. Li ha dedicati tutti alla madre.