Cicciolina a Montecitorio: «vitalizi? Prendo solo 1700 euro» [VIDEO]

L’ex pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata avvistata davanti a Montecitorio, dove si era recata per informarsi sull’ammontare del suo vitalizio. La Staller ha affermato di non essere preoccupata dal taglio delle cosiddette “pensioni d’oro” superiori a 5mila euro e dei vitalizi dei parlamentari proposto dal governo Lega-M5S. «Sapete quanto prendo? Appena 1.700 euro al mese. Qui parliamo di onorevoli che prendono fino a 30, 40, 50mila euro al mese!», ha detto la Staller, che ha maturato il vitalizio nella X legislatura, dopo essere stata eletta deputata con il Partito Radicale nel 1987.

Fonte: Rainews24