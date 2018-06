Elezioni Treviso, interviste “democratiche”/5: Caldato

Condividi

Vvox ha posto ai candidati sindaco di Treviso una serie di domande selezionate tra quelle proposte dai lettori. Ecco le risposte di Maristella Caldato (Treviso Unica TU)

1. Spaccio nei parchi, “baby gang”, insicurezza percepita: cosa può (e dovrebbe) fare in concreto il Comune su questo fronte, dopo il daspo urbano e l’ordinanza anti-alcol della giunta uscente?

La prima azione che il Sindaco dovrebbe fare è la nomina di un Comandante della Polizia Locale a tempo pieno, indicendo un concorso per titoli ed esami. L’attuale Comandante è a tempo parziale, perché si occupa anche di altre funzioni amministrative, ciò per volere dell’attuale Sindaco Manildo. TREVISO UNICA – TU è convinta che sia necessaria, al più presto, una figura dirigenziale con competenze professionali specifiche per tradurre gli inputs della politica in azioni incisive per il territorio. Il DASPO vigente, approvato a dicembre non con il mio voto di consigliere, è una misura di difficile applicazione che trasporta i problemi da una via all’altra della città, senza risolverli.

2. Il comitato contro l’aeroporto chiede il trasferimento in quello militare di Istrana, lamentando disagi insostenibili. Cosa ne pensa?

Il Sindaco deve battersi per il rispetto della legalità, quindi fare in modo che non sia oltrepassato il numero massimo di movimenti autorizzati dal Ministero, cioè 16.300, intraprendendo ogni tipo di azione amministrativa e legale per la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. I disagi sono insostenibili perché nulla finora è stato fatto dalle Amministrazioni Gobbo e Gentilini: servono fatti concreti non promesse elettorali. Trasferire l’aeroporto a Istrana potrebbe essere una ipotesi ma dobbiamo fare i conti con la proprietà, cioè SAVE alla quale non possiamo imporre questo tipo di scelte: partiamo invece dal costringere al rispetto del numero massimo dei movimenti autorizzati!

3. La pedonalizzazione del centro va rivista, e se sì, come?

La pedonalizzazione del centro storico va sicuramente rivista adottando: a) un tavolo permanente di confronto con tutte le associazioni di categoria; b) una revisione del piano dei parcheggi, approvato alcuni mesi fa in Consiglio Comunale; c) individuazione di un piano complesso di azione che non sia fatto di interventi a spots. In maniera lungimirante, nel 2014, in Consiglio Comunale io non partecipai al voto del provvedimento afferente la pedonalizzazione in quanto già da allora avevo ravvisato un piano monco privo di programmazione e di dialogo con le categorie. Vanno interessate altre realtà come MOM affinché il piano sia efficace ed incisivo proponendo una Treviso moderna ed ecologica.

4. Per le periferie quali misure intendete adottare?

Per le periferie vanno introdotti i Consigli di Quartiere, quale strumento di contatto diretto con l’Amministrazione Comunale, con modifica conseguente dello statuto e incarichi dei componenti a titolo gratuito.

Vanno ripristinati i centri civici che dovranno vedere la presenza quotidiana dei vigili di quartiere, l’assistente sociale ed attività di aggregazione varie di giovani, anziani, famiglie. Gli stanziamenti del bilancio dovranno essere equamente ripartiti tra tutti i quartieri, come pure i progetti presentati al governo nazionale per ottenere finanziamenti: mai più dovrà accadere che due quartieri possano essere privilegiati rispetto agli altri 11 che sono stati quasi dimenticati.

5. Contarina dovrebbe rivedere le tariffe dei rifiuti, e se sì, come riuscire ad ottenerlo?

Il Comune deve fare prima una analisi approfondita dei costi effettivi sostenuti rispetto alla quantità di rifiuto riciclato. Successivamente il Sindaco dovrà presentare una richiesta formale a Contarina per una revisione delle tariffe ponendo motivazioni sostanziali. Altra azione conseguente, ma indispensabile, è rappresentata da una discussione del Piano Tariffario con tutti gli altri Comuni che aderiscono al Priula, in sede di riunione assembleare.

6. Come rendere Treviso più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico? Continuando con le mostre di Goldin?

La città necessita di un piano culturale e turistico, con azioni a medio e lungo termine, dialogando con tutti i soggetti portatori di interesse. Per il turismo serve che il Comune metta a disposizione più risorse: i 350.000 euro annui stanziati da Manildo sono insufficienti per una progettualità incisiva, visti anche i 17 milioni di avanzo di amministrazione. Va adeguatamente valorizzato il patrimonio artistico-culturale della nostra città. Nel definire il calendario delle grandi mostre il Comune deve essere il regista indiscusso, non solo il soggetto che fornisce il sito, cioè il Museo Santa Caterina. Azione prima del Sindaco dovrà essere la nomina di un Direttore dei Musei che non c’è ad oggi.