«Governo Conte, è nato un mostro: ora vediamo questa rivoluzione»

«Assistiamo alla gestazione di una mostruosità». Si riferisce al nuovo governo Conte il giornalista e conduttore tv Michele Santoro, intervistato sul Foglio. «È nato un mostro che contiene anche elementi interessanti. Per questo dico che bisogna avere curiosità. Il che non significa blandire il mostro, ma aspettarlo sul terreno dei fatti concreti», spiega Santoro. «Lega e M5S dicono di essere rivoluzionari? Benissimo, ora devono farci vedere come si compie questa rivoluzione».

L’opposizione d’altro canto «deve recuperare il contatto con la realtà. E incalzare. Basta fare le pulci al contratto di governo. Basta ironie cretine. Ma ripartire dalla realtà». La reazione deve cominciare chiamando a raccolta «le forze migliori del Paese, che ci sono ancora. E che hanno voglia di partecipare. Invece c’è il deserto».

(Ph. Michele Santoro Presenta / Facebook)