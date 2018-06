Incidente Acciaierie Venete, morto operaio dopo 25 giorni di agonia

Condividi

11:40 – Dopo quasi un mese di lotta tra la vita e la morte, Sergiu Todita, operaio 40enne coinvolto nel grave incidente alle Acciaierie Venete, non ce l’ha fatta. Era stato investito in pieno, insieme ad un altro collega, dall’ondata di calore proveniente dall’acciaio fuso che si era rovesciato dopo che una siviera si era staccata mentre veniva sollevata da una gru. Aveva riportato profonde ustioni su quasi il 100% del corpo. Le ferite erano talmente gravi che i medici non sono mai riusciti, in questi 25 giorni di ricovero, ad intervenire su di lui chirurgicamente. Todita, che abitava a Padova, lascia moglie e una figlia. (Fonte: Ansa – 10:05)