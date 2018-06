Italiani indebitati per curarsi e comprare medicine: sono 7 milioni

Condividi

La spesa sanitaria degli italiani, tra cure e medicine, non è mai stata così alta. Il rapporto Censis-Rb, Assicurazione Salute calcola che entro fine anno si arriverà ad una spesa complessiva di 40 miliardi di euro contro i 37,3 dello scorso anno. E questa spesa, che per 44 milioni di italiani deve essere sostenuta di tasca propria, va ad incidere sul budget familiare, soprattutto dei nuclei più deboli. Tra il 2014 e il 2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti quasi fermi (+0,1%), ma le loro spese sanitarie sono aumentate del 6,4%: nell’ultimo anno, l’aumento è stato di 86 euro in più a famiglia. Per gli imprenditori c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno).

Si calcola che per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la salute incide pesantemente sulle risorse familiari. E c’è chi si indebita per pagare la sanità. Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Un altro dato interessante è la percezione dell’equità: il 54,7% degli italiani è convinto che le opportunità di diagnosi e cura non siano uguali per tutti. Infine la sanità è stata una delle leve decisive per gli italiani per decidere chi votare e sarà il settore con cui gli italiani metteranno alla prova questo nuovo governo.