Melegatti, solidarietà da Oderzo: «pronti ad accudire gratis lievito madre»

Il destino di Melegatti e dei suoi dipendenti, dopo il dichiarato fallimento, è sempre più incerto. Avevamo già scritto di lavoratori storici che, nonostante tutto, si recavano ogni giorno in azienda per rinfrescare il lievito madre, vero e proprio cuore pulsante dello storico marchio creato nel 1894.

Oggi arriva la proposta di Maurizio Polo, titolare di Bioenologia 2.0, azienda di Oderzo leader nella produzione di lieviti per vino, birra e panificazione. A Veneto Uno ha dichiarato la volontà di mettere a disposizione a titolo gratuito, personale ed impianti per accudire il preziosissimo lievito madre, che necessita di attenzioni quotidiane, in attesa di capire cosa ne sarà di Melegatti. «Ci impegniamo a preservare il cuore e l’emblema di un’impresa che ha saputo lavorare e investire sulla qualità e, qualora si rendesse necessario, a procedere alla mappatura del suo lievito madre», conclude Polo.