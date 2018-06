Mira, muore 79enne: ritrovato dopo 3 settimane

Condividi

Pietro Carrara, pensionato di settantanove anni, è stato trovato morto dopo circa 21 giorni nel suo appartamento a Gambarare di Mira. Come scrive Alessandro Abbadir su La Nuova Venezia a pagina 28, Carrara viveva solo e da qualche tempo non rispondeva più ai vicini che gli suonavano alla porta. Insospettiti, questi ultimi si sono rivolti ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta scoprendo il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione.

Il corpo di Carrara era steso nel bagno circostanza che fa ipotizzare un decesso per cause naturali avvenuto tre settimane prima. Sarà ora disposta un’autopsia per verificare le cause della morte. Carrara lascia un figlio con il quale aveva interrotto da tempo i contatti.