Muore a 24 anni mentre sta scrivendo la tesi, il padre gliela finisce

Francesca Pirozzi è morta nell’agosto del 2016 a soli 24 anni a causa del linfoma non Hodgkin. Purtroppo non è riuscita a finire la tesi che stava scrivendo che analizzava proprio l’alimentazione nei pazienti in cura con chemioterapia.

Il padre di Francesca però non si è perso d’animo ed ha deciso di concluderla e trasformarla in un libro intitolato “Il cibo ideale“. In questo volume ci sono tutte le sue ricerche su come l’alimentazione possa controllare il malessere procurato da un tumore e dalle relative cure, spesso molto invasive. Oltre a questo, sono raccontate molte esperienze dirette, consigli di esperti e ricette.