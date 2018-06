Post razzista, gli vietano Facebook per 6 mesi

Condividi

Roberto Spadotto, 44enne di Portogruaro, è stato condannato a lavori di pubblica utilità con divieto di pubblicazione sui social per via di una frase razzista che aveva scritto su Facebook. Come scrive Ilaria Purassanta sul Mattino a pagina 12, come commento a un dibattito online sui profughi, Spadotto aveva scritto «che gli diano fuoco». Il processo è stato sospeso ma il 44enne, oltre a dare 200 euro simbolici all’associazione “Noi migranti” di Portogruaro, dovrà svolgere per i prossimi 6 mesi attività di volontariato in una casa per anziani e periodicamente sarà convocato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) per leggere e commentare alcuni testi sul tema dell’immigrazione per verificare il suo percorso.

Insieme a Spadotto, che si è scusato per il suo comportamento davanti al giudice, potrebbero ricorrerere ai lavori sociali altri tre co-imputati: anche loro infatti avevano scritto frasi aberranti contro i profughi tra cui un invito ad impiccarli con tanto di foto di un cappio, a lavarli con la benzina e a asciugarli con il lanciafiamme, e a dare «fuoco al palazzo con loro dentro».

(ph: s.aolcdn.com)