Quinto Vicentino, Stefani e Bizzotto supportano Miazzolo

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, e l’eurodeputata della Lega, Mara Bizzotto, saranno le protagoniste della chiusura della campagna elettorale della lista “Un futuro per Quinto” del candidato sindaco di Quinto Vicentino per il centrodestra unito, Andrea Miazzolo.

L’appuntamento, denominato “Un apericena per il futuro“, è previsto per giovedì 7 giugno, alle ore 20.30, al Bar “Piccoli Capricci” in via Piazza IX Novembre a Quinto Vicentino. Nell’occasione le due esponenti di vertice del partito di Matteo Salvini, assieme ad Andrea Miazzolo, incontreranno i candidati della lista “Un futuro per Quinto” e la cittadinanza locale. L’incasso della lotteria che verrà effettuata nel momento conviviale sarà devoluto agli asili del Comune di Quinto Vicentino.