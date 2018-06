Regione Veneto, incontro con Mamme No Pfas

Condividi

Si è tenuto ieri nella Giornata Mondiale per l’Ambiente, un incontro in Regione Veneto con una delegazione dei gruppi “Mamme No Pfas”. Per la giunta erano presenti l’assessore all’ambiente Bottacin, l’assessore alla Salute Coletto, la dottoressa Russo, Responsabile prevenzione salute pubblica, e il dottor Dell’Acqua, Commissario Straordinario Arpav, incaricato di seguire lo stato di emergenza Pfas. Per i gruppi Mamme NoPfas erano presenti una quindicina di persone che rappresentavano i comuni di: Lonigo, Brendola, Noventa Vicentina, Montagnana, Legnago, Minerbe, San Bonifacio e Arzignano.

Queste due ultime, non essendo zona rossa, hanno richiesto che venga proposto almeno uno screening a campione sugli abitanti delle zone arancio e limitrofe alla zona rossa, dal momento che le analisi autonome vengono contestate in quanto non effettuate da laboratori accreditati. La Regione ha preso nota dei suggerimenti sul miglioramento dello screening e si è detta intenzionata a metterli in pratica nel breve/medio periodo. Sono state promesse una valutazione di adesione per coorti di età, analisi di particolari cluster familiari dove si evidenziano valori molto elevati di Pfas e lista da mandare ai medici di famiglia con elenco dei non aderenti allo screening.

Coletto ha dichiarato che è in programma una campagna di informazione presso le scuole per modificare i questionari che vengono utilizzati per lo screening. Verrà sollecitata l’Ulss 9 perché si porti al passo dell’Ulss 8 Berica. Bottacin e Dell’Acqua hanno assicurato il proseguimento degli sforzi sulle nuove fonti di approvvigionamento di acqua: l’inizio dei lavori è previsto per fine anno. La Regione ha inoltre informato che si rivolgerà alla comunità europea per modificare il Reach (regolamento unione europea sostanze chimiche) chiedendo l’eliminazione dalla produzione di tutti i Pfas, anche a catena corta, sollecitando tempi stretti di intervento. Tuttavia il resoconto completo sulla georeferenziazione delle matrici alimentari non è ancora pronto in quanto è tutt’ora in fase di elaborazione da parte dell’Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare). Sull’emergenza Pfas si terranno nuovi incontri di aggiornamento con le associazioni nelle prossime settimane.