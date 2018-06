Salvini: «giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse»

Condividi

Il vicepresidente e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato di flat tax a “Radio Anch’io”. Alla domanda se la riforma fiscale ipotizzata fosse iniqua e consentisse maggiore guadagno ai ricchi, Salvini risponde: «è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più». Ma alla fine «ci guadagnano tutti. Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Ma l’assoluta intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere».

«Le esportazioni – conclude Salvini – vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a comprare anche gli italiani. E per farli tornare a comprare occorre che tornino a lavorare dignitosamente e che abbiano in tasca qualche lira».