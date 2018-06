Verona, no da Sboarina a Ikea: «irrealizzabile»

Condividi

(08.17) Niente Ikea a Verona. Il dietrofront rispetto al piano previsto dalla precedente amministrazione Tosi è stato annunciato ieri dall’attuale sindaco sempre di centrodestra, Federico Sboarina. «Già nel 2014, anno a cui risale la prima richiesta formale di Ikea al Comune di Verona, – ha detto il primo cittadino – l’insediamento alla Marangona (gestita dal Consorzio Zai-Quadrante Europa, ndr) era irrealizzabile, perché incompatibile con la normativa regionale in vigore. Infatti prevedeva fin dall’inizio la realizzazione di un maxi centro commerciale di 120 mila metri quadri, praticamente tre volte l’attuale Adigeo, a ridosso della città, occupato solo per 40 mila metri quadri dallo store Ikea e per altri 80 mila metri quadri da negozi e attività commerciali (…) Vanno bene gli insediamenti produttivi e anche commerciali – ha aggiunto il sindaco -, purché siano sostenibili e compatibili con la vivibilità dei quartieri e a supporto di una miglior qualità di vita dei cittadini».

Ma il passo indietro non piace al predecessore di Sboarina, Flavio Tosi che interviene duramente: «il no a Ikea è gravissimo per l’indotto economico e infrastrutturale che l’azienda svedese avrebbe generato e per il danno di immagine che si reca a Verona, che vede morire un altro grande progetto nato dall’equilibrato connubio tra pubblico e privato, che è sempre stato un mio punto fermo da sindaco. Verona – aggiunge – rischia la paralisi e di chiudersi in se stessa. Il sindaco Sboarina fa scappare i grandi investitori, allontana imprese e marchi di livello mondiale come Ikea e, incurante, fa cadere nel vuoto gli appelli di importanti imprenditori e attori economici della città, ben consapevoli dell’occasione che aveva davanti a sé Verona». (Ansa – 5 giugno 18.47)