Toscani: «migranti meglio di Salvini e Di Maio, almeno lavorano»

Oliviero Toscani show durante il programma La Zanzara su Radio 24. Il fotografo non è proprio riuscito a nascondere l’antipatia nei confronti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio e per loro ha avuto parole tutt’altro che delicate. «Ma cosa vuole tagliare? È una cosa da pirla, gli immigrati non ingrassano come lui, non c’è nessuna pacchia. E poi quelli che arrivano sono meglio di Salvini e Di Maio che non sanno far niente. Almeno questi qua lavorano».

«Siete dei pirla – dice riferendosi ai conduttori – come si fa a dire pacchia quando muoiono dei bambini. Bisogna accogliere gli esseri umani, pirla. Andate a fancu…La libera circolazione vale per le Ferrari e deve valere anche per gli uomini, ha portato la cultura, la storia, l’educazione, ha portato la conoscenza. Anche per trovare belle ragazze devi fare dei grandi viaggi».

«Bisogna accogliere tutti i clandestini è logico – continua -. La parola clandestino non esiste, è stata inventata da Walt Disney e da Salvini. Lavoreranno e pagheranno la tua pensione, anche quella dei leghisti. È già così. Ma in che mondo vivete, pirloni? Pirloni del Nord!». La risposta di Salvini, breve ma concisa: «Toscani si dimostra sempre un “signore”. Lo compatisco e lo abbraccio».