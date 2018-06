Treviso, assessore gay: sì da 5 candidati consiglieri su 6

Condividi

5 candidati consiglieri su 6 a Treviso si dichiarano favorevoli ad un assessore gay in giunta. Come scrive La Tribuna a pagina 19, a rilevarlo è un sondaggio on line proposto dal Coordinamento Lgbte. Sul tema dei matrimoni omosessuali e dei libri gender, le posizioni sono tuttavia diversificate. Il più duro è il candidato sindaco del centrodesrtra Mario Conte che ha dichiarato che in caso di elezione nominerà un suo delegato a celebrare le unioni civili. Conte ha inoltre annunciato che istituirà un tavolo di garanzia per valutare i contenuti e l’«idoneità» dei libri proposti alle scuole.