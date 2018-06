Valpolicella d’oro: 165 medaglie ai Decanter World Wine Awards

Condividi

15:40 – La Doc Valpolicella è in pole nella classifica dei Decanter World Wine Awards 2018. La critica del più importante concorso enologico del mondo, infatti, ha assegnato complessivamente ai vini della denominazione 165 medaglie. Tra queste spiccano la medaglia “Platinum – Best in Show” conferita all’Amarone della Valpolicella 2015 di Cadis (97 punti) e 4 “Platinum” attribuite a Villa Canestrari per l’Amarone della Valpolicella Riserva 2011 di (97 punti), Zeni per l’Amarone della Valpolicella Barriques (97 punti) e Vigne Alte 2013 (97 punti) e Rocca Sveva per il Valpolicella Ripasso Superiore 2013 (97 punti). E se i cinque massimi riconoscimenti garantiscono ai vini della Valpolicella il primato regionale nel concorso, le altre 160 medaglie delle categorie “Gold“, “Silver” e “Bronze” hanno premiato tutte le declinazioni dei vini del territorio, dal Valpolicella al Recioto, migliorando la performance dell’anno scorso che si era fermata a 111 medaglie.

«Un numero così elevato di riconoscimenti tra realtà tanto diverse fra loro, fa comprendere come la qualità in Valpolicella sia assolutamente trasversale – spiega Olga Bussinello, direttore del Consorzio Vini Valpolicella -. Il lavoro del territorio e della filiera è sempre più orientato a migliorare costantemente i vini, per posizionarsi ai massimi livelli sui mercati, consolidando così il successo della denominazione. Tutto questo – conclude Bussinello – è un grande incentivo per l’attività del Consorzio impegnato costantemente nella promozione della qualità in sinergia con le aziende del territorio». (Fonte: Ansa)

(Ph. Consorzio Vini Valpolicella / Facebook)