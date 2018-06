Venezia, clochard Pasquale pestato a sangue davanti alla stazione

Condividi

Pasquale Aita, senzatetto di Venezia che viveva a piazzale Roma è stato aggredito la scorsa settimana proprio davanti alla stazione di Santa Lucia. Come scrive Carlo Mion su La Nuova Venezia, il clochard è stato circondato da quattro stranieri, che l’hanno preso a pugni. Secondo Pasquale, cittadino tedesco di origini napoletane, si tratterebbe dei “boss” che gestiscono il business dei portabagagli bengalesi. Ora, dopo essere stato medicato all’ospedale dell’Angelo per le ferite riportate al volto nel pestaggio, Pasquale si è trasferito con i suoi cartoni lontano dalla stazione, in un angolo accanto al punto di primo soccorso nella struttura del parcheggio comunale.

(Ph. No al foglio di via per Pasquale Aita / Facebook)