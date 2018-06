Verona, Ikea dopo lo stop: «stupiti, non siamo stati informati»

Condividi

19:21 – Ikea Italia esprime stupore e disappunto per la decisione del Comune di Verona di stoppare la realizzazione del nuovo centro commerciale. «Abbiamo appreso da fonti stampa che il progetto presentato per la realizzazione dell’insediamento commerciale nell’area della Marangona avrebbe ricevuto un parere negativo da parte della Regione Veneto. Allo stupore dovuto all’assenza di un’adeguata e approfondita istruttoria (come meriterebbe un intervento di tali dimensioni) si aggiunge il disappunto per la scelta dell’amministrazione comunale di comunicare tale decisione attraverso gli organi di stampa, senza alcuna informazione preventiva rivolta agli attori interessati».

«A ciò – aggiunge l’azienda – si unisce il rammarico per la bocciatura di un progetto di grande valore per tutto il territorio veneto, sul quale Ikea ha lavorato intensamente in questi anni con le amministrazioni che nel tempo si sono succedute, manifestando in ogni occasione la disponibilità a discutere di eventuali modifiche e miglioramenti. Basti pensare – conclude – che Ikea ha previsto un investimento pari a 250 milioni di euro, con ingenti oneri e opere di compensazione a favore del Comune di Verona e della Regione e ha stimato la creazione di circa 1.000 posti di lavoro». (Fonte: Ansa 17:46)