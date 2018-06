Vicenza, Bettiato Fava (Pd) querela Forza Nuova

Condividi

Valter Bettiato Fava, consigliere comunale Pd e candidato alla prossime elezioni a sostegno di Otello Dalla Rosa, Jacopo Bulgarini D’Elci, vicesindaco uscente di Vicenza, e Matteo Cocco, hanno denunciato per diffamazione Forza Nuova Vicenza per un post pubblicato sulla pagina Facebook del partito e i relativi commenti dove si vede una foto di loro tre con il pugno alzato.

«Ho querelato – spiega Bettiato Fava – non tanto per il fatto che mi dia del Komunista, poteva anche scrivere, brutto, sporco o altri aggettivi, ci sarei passato sopra e avrei fatto spallucce. Ma quando si arriva ad accusarci che inneggiavamo alle Foibe, dramma subito da italiani residenti in Venezia Giulia e Dalmazia, allora non ci sto. Il diversamente intelligente che ha scritto questo, deducendolo da una semplice foto, ora dovrà pagare. Le campagne elettorali, da parte mia, si fanno diversamente».

«Una foto goliardica che, ironicamente, avevamo pubblicato noi stessi viene usata per attribuirci, falsamente, posizioni criminali – scrive Bulgarini -. Perché uno che inneggiasse alle foibe o ai massacri comunisti per me questo sarebbe: un criminale. Credo che, nella loro testa, fosse una specie di risposta allo scandalo scoppiato a Vicenza per la scoperta che in alcune liste pro Rucco si sono subdolamente infiltrati parecchi candidati nazisti, omofobi, antisemiti (a loro insaputa, a quanto pare). Io sono un anticomunista viscerale, mai stato iscritto a partiti, di profilo libertario e liberale, ed è questo che rende comica l’associazione con simboli comunisti; loro sono figure che, venendo dal Fronte della Gioventù, anni e anni dopo e persino mentre si candidano a governare la città continuano a trastullarsi con un armamentario di svastiche, battute contro i gay, nostalgie per l’olio di ricino e i picchiatori di altre epoche. Anche mettendo da parte l’antifascismo, forse non è il modo migliore per dimostrare alla città la maturità che serve per governare».

Ecco la risposta di Forza Nuova Vicenza: «quello che ha scritto Bulgarini, sì, che è diffamazione aggravata. Povero Bulgarini, ormai ha perso lucidità in questa campagna elettorale. Che dire, ci vedremo in tribunale».