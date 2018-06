Vicenza, Possamai: «100 voti (grillini) faranno la differenza»

Condividi

«L’elettore dei 5 Stelle sarà orfano del simbolo e dovrà scegliere tra proposte e candidature: come ha detto Francesco Di Bartolo, che doveva essere il loro candidato, sui temi c’è più affinità con Dalla Rosa. Per questo penso che l’elettorato M5s potrà essere decisivo per la nostra vittoria». Così, in un’intervista sul Giornale di Vicenza a pagina 13, il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vicenza, fa una previsione sulle prossime elezioni amministrative nel capoluogo berico. «Sarà una sfida voto su voto: si deciderà per cento voti», chiude il braccio destro di Dalla Rosa sulla sfida elettorale con il candidato del centrodestra Francesco Rucco.