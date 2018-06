«Basta comizi tv, Lega e M5S ospiti solo con contraddittorio» [VIDEO]

Condividi

Gaia Tortora (in foto), giornalista conduttrice del programma di approfondimento politico Omnibus ha replicato ieri a chi sui social network attacca la trasmissione, perché «si parla male di M5s e Lega e non ci sono in studio loro esponenti. Vi ricordo che la linea di questo programma, a maggior ragione adesso con Lega e M5s al governo, è che o i loro esponenti vengono al talk e partecipano – e le regole le facciamo noi -, oppure ne facciamo a meno. Gli esponenti politici e i ministri possiamo intervistarli a parte».

Fonte: Corriere

(Ph. Omnibus / La7)