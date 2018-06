Bovolone (Vr), rissa sfiorata sul bus [VIDEO]

Condividi

Bovolone Sicura ha pubblicato il video di una rissa sfiorata all’interno di un bus nella fermata del paese in provincia di Verona. Nel filmato si vedono due ragazzi di colore che litigano animatamente prima con l’autista e poi con un passeggero. Non è chiaro il motivo dell’accesa discussione ma dall’audio sembra c’entri il biglietto per viaggiare.