Calcio, Sundas ci riprova: vuole comprare l’Hellas Verona

L’agenzia Sport Man che si occupa anche di calcio e procuratori, ha reso noto in un comunicato di aver chiesto alla società sportiva Hellas Verona un incontro per presentare un’offerta «con l’obiettivo di riportare agli antichi fasti una società gloriosa con 115 anni di storia». Si parla anche di «acquisizione», da parte di Alessio Sundas, agente Fifa che in passato tentò di acquisire anche Fiorentina e Vicenza.

Secondo il comunicato al presidente Setti e agli altri dirigenti gialloblu verrebbe offerto un «ventaglio di possibilità, spaziando dall’acquisizione delle quote societarie al tesseramento di giocatori di ottimo livello, dall’arrivo di sponsorizzazioni importanti alla creazione di una Scuola Calcio ai massimi livelli. Una sorta di Vivaio Nazionale dove coltivare i campioni di domani». Sundas in quanto procuratore potrebbe agevolare il passaggio al Verona di alcuni giocatori. Setti nei giorni scorsi si era detto favorevole a collaborazioni per rafforzare la squadra che quest’anno è retrocessa in serie B.

(Fonte: Tggialloblu)