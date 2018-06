Cariverona: «non compriamo Cassamarca, trasferisce contagio»

Condividi

Fondazione Cariverona dice no all’acquisizione della trevigiana Fondazione Cassamarca che alcune settimane fa ha registrato un rosso di 53 milioni frutto di svalutazioni finanziarie e immobiliari. «Rilevare, anche solo come partecipazione, una fondazione che ha 250 milioni di debito sarebbe autolesionistico –, dichiara l’ente scaligero guidato da Alessandro Mazzucco (in foto) in un articolo di Alessio Corazza sul Corriere del Veneto a pagina 11 – rilevare situazioni debitorie pesanti: vorrebbe dire trasferire un contagio». Tuttavia, conclude il presidente di Cariverona, è possibile «studiare un’ipotesi di redistribuzione di territori secondo criteri di omogeneità e di affinità; ma per fare questo c’e’ bisogno di maggiori disponibilità di fondi».