Condividi L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha stilato una classifica dei Paesi europei dove è più alto il consumo di droghe. Per quanto riguarda la cannabis l’Italia è terza, preceduta da Francia e Danimarca. Nel 2017 24 milioni di adulti ne hanno fatto uso, con il 20,7% di giovani in Italia tra i 15 e i 34 anni. Per quanto riguarda la cocaina invece l’Inghilterra è al primo posto, mentre il nostro Paese è quarto. Irlanda e Olanda dominano invece il record negativo del consumo di ecstasy. L’Osservatorio infine rende noto che nel 2015 i decessi per overdose di eroina sono aumentati del 18%. (Fonte: Rainews.it)

https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2015/03/cannabis.jpg 1334 2000 Vvox https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2014/10/logodefnew1.png Vvox 2018-06-07 15:43:27 2018-06-07 15:49:45 Cervelli in fumo, Italia terza in Ue per consumo cannabis