Condanna a soli 6 mesi stupratore, giudice rimosso

Nel 2016 il giudice Aaron Persky condannò a soli 6 mesi di carcere uno studente che abusò della compagna di studi dopo che i due si erano ubriacati ad una festa. Negli Stati Uniti, dove si svolse il caso, si scatenarono molte polemiche soprattutto perchè l’opinione pubblica aveva attribuito la leggerezza della pena al fatto che lo studente fosse bianco e ricco. Il giovane rischiava fino a 14 anni di prigione, l’accusa ne aveva chiesti sei. La sentenza aveva quindi suscitato scalpore.

La cittadina dove avvenne il caso si mobilitò e raccolse le firme necessarie (il 20% dell’elettorato in 160 giorni) per mettere al voto la rimozione del giudice. Persky dichiarò di non avere rimorsi per la sua decisione perchè aveva seguito le linee guida processuali e la giurisprudenza visto che «un giudice deve aderire al ruolo della legge, non della pubblica opinione». Oggi è arrivata la decisione: il giudice, nonostante sia stato assolto dall’ipotesi di cattiva condotta, è stato rimosso dall’incarico.

Fonte: Huffington Post