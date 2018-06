Fallito per colpa dello Stato, Bramini diventa consulente di Di Maio

Condividi

Il vicepresidente Luigi Di Maio ha rispettato l’impegno preso e ha annunciato che nominerà «come consulente l’imprenditore Sergio Bramini, cui avevo promesso questo ruolo». Bramini è un imprenditore di Monza fallito a causa dei crediti che vantava nei confronti dello Stato mai pagati. Ha dovuto chiudere la sua azienda e ha perso la casa (ne avevamo parlato qui).

Alle parole di Di Maio, l’imprenditore ha risposto: «sono felice oltre che per me stesso perché potrò aiutare anche gli altri affinché non si trovino nella mia stessa situazione. Voglio spingere per far applicare le leggi, che troppo spesso rimangono lettera morta, e questo è grandioso. Giusto ieri parlavo con un’altra persona finita nella mia situazione, con lo sgombero da casa, e diceva di voler tentare il suicidio. “Non azzardarti a farlo, bisogna lottare”, gli ho detto. Sto cercando di fargli trovare un’abitazione, è rimasto pure senza macchina e campa con i viveri della Caritas. Condivido l’obiettivo di arrivare a una “legge Bramini” per aiutare chi è in questa situazione.

Fonte: Le Iene