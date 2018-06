Fondazione Roi, finalmente il redde rationem per Diamanti

Condividi

Come in un convento di clausura, o in una sala di registrazione. Come in una biblioteca: «silenzio!». La Fondazione Roi parla solo per bocca del suo presidente Ilvo Diamanti, che tace sperando sia un silenzio pieno di significati. Tacciono i membri del consiglio di amministrazione: scafati commercialisti, reverendi, compunte signore dell’alta borghesia dimentiche del gossip, storici dell’arte dal verbo immaginifico, tutti zitti, favella perduta. Tace perfino la simpatica Margherita, segretaria-sentinella nel bel palazzo della sede a Vicenza, addestrata come gli ufficiali in caso di cattura: nome cognome matricola grado e stop. Rivela il numero di telefono solo perché è stampato dappertutto.

«Sfiorano l’onde nere nella fitta oscurità,/dalle torrette fiere ogni sguardo attento sta!/Taciti ed invisibili, partono i sommergibili!/Cuori e motori d’assaltatori/contro l’immensità!»: l’inno dei sommergibilisti, parole di Guglielmo Giannini, musica di Mario Rucciono, pare adattarsi alla perfezione alla discrezione assoluta sull’attività della Roi. Le onde nere sono ovviamente quelle del vulnus finanziario, 30 milioni persi su 100 di capitale per il saccheggio subìto dalla madre matrigna Banca Popolare di Vicenza. La fitta oscurità è quella della strategia, anche giudiziaria, da adottare; ma anche il clima vicentino equivale ad una tenebra nella quale non inoltrarsi. Gli sguardi sono attenti, sia intra moenia che fuori dalle torrette, a scrutare personaggi e movimenti. Tacita ed invisibile è partita la Fondazione Roi, quando il comando è passato dal duo Gianni Zonin-Marino Breganze alla coppia Ilvo Diamanti-Andrea Valmarana. L’equipaggio è rimasto in gran parte lo stesso, e forse questo è il problema: avranno «cuore e motori d’assaltatori»?

Le speranze di tutti sono quelle del dopo-Caporetto, via Cadorna il massacratore perdente, largo a Diaz il generale della vittoria. Con una differenza: niente propaganda. Sembra che manchi poco al 4 novembre, alla ferrea consegna del silenzio si possono opporre ragionamenti e un collage di notizie sparse che assemblate assumono un significato. E’ certo che dopo la presentazione del bilancio l’attuale cda si dimetterà, per esaurimento del suo compito. Nessuno si è affezionato alla poltrona, scomoda per parecchi e molto fuori dai suoi schemi per il presidente Diamanti. Il quale ha dichiarato più volte di averla accettata «per fare qualcosa per la sua città». E infatti i suoi emolumenti (20 mila euro l’anno) vanno direttamente in beneficenza senza nemmeno passare per il suo conto. L’unico benefit è un posto auto temporaneo nel cortile del palazzo, come tutti quelli che lavorano lì, ma non lo occupa più da mesi. Pare che fine giugno sia il termine in cui accadrà tutto. Presentazione del bilancio, discussione delle ultime questioni, dimissioni e ripartenza. Le ultime questioni non sono secondarie e sono le vere spine di questi 450 giorni di amministrazione.

La prima: secondo il vecchio statuto i tre membri del cda (che poi nominano gli altri, fatta eccezione per il direttore del Museo Civico, membro di diritto) erano indicati da Banca Popolare di Vicenza. Che non esiste più, e quindi bisogna cambiare lo statuto. Se ne sono lette di ogni, con una fantasia che da decenni non si riscontrava a Vicenza: Diocesi, Accademia Olimpica, Comune, Fai, tutti candidati a nominare qualcuno nella prestigiosa ma azzoppata Fondazione. E, dietro queste candidature, intuibili suggerimenti interessati, pressioni, tentativi di condizionamento, pubblici o dietro le scene. Il mutismo del presidente non si incrina, ma noi immaginiamo – solo immaginiamo – il suo scocciato «ebbasta!» di fronte a questi rumors. I rumors disturbano il silenzio. Lo schema di statuto è ben segreto, siamo alla limatura finale, sarà una proposta sulla quale si chiede l’unanimità del cda. Vedrà la luce contemporaneamente all’approvazione del bilancio.

La seconda questione è quella dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex presidente Zonin e dei reggenti del suo tempo, che in parte sono rimasti. E qui l’unanimità diventa ginepraio, conflitto di interessi, e se vogliamo farla grande, scontro etico. Ilvo Diamanti l’ha detto pubblicamente a più riprese: io la propongo e voglio andare fino in fondo. L’iter è iniziato con la richiesta di un parere legale a due importanti studi legali di Milano, i quali rapidi ed invisibili hanno risposto. Ora è il momento dell’analisi di questa risposta. Anche per questo, si ipotizza dal cronoprogramma, un paio di settimane, non di più. Senza nascondersi che il taglio netto con il passato passa soprattutto di qui, e non solo per eventuali ricadute economico/risarcitorie. Il taglio netto è già avvenuto con la nomina di Diamanti, sociologo e politologo insigne ma per sua stessa ammissione neofita nel procelloso mondo di bilanci, equilibri politici, tensioni, interessi e voracità varie. Ha funzionato da garante super partes, ma che fatica!, visto che le partes c’erano eccome. La tentazione per la politica di mettere le mani, o comunque il naso, in una Fondazione che è un polmone per le casse comunali è forte. Si intuisce che la cortina di mistero – chiamiamola pure poca trasparenza – è un’arma di difesa, una salvaguardia contro le ingerenze, e magari una gestione intelligente dei maldipancia interni. Infastidisce? Finchè c’è Diamanti magari meno, ma dopo di lui qualche finestra aperta, anzi tutte, non sarebbe male.

Fondazione Roi è privata, ma agisce per statuto per il bene pubblico, segnatamente quello del Museo Civico di Vicenza, innanzitutto, e poi quello della cultura in generale. Ha un patrimonio di 70 milioni di euro, risorse da distribuire per 700 mila euro l’anno, e dovrà avere una corretta gestione economica. Abbiamo visto cos’è successo quando Gianni Zonin, presidente di qua e di là, l’ha resa una comoda succursale della Popolare di Vicenza. E il suo silenzio era sicuramente diverso da quello dell’attuale vertice. Non deve succedere più. Il marchese Boso Roi non può rivoltarsi un’altra volta nella tomba.

Insomma, davanti ci sono quindici giorni silenziosi ma sostanziosi, il redde rationem di una gestione che Diamanti voleva fin da subito adamantina, impresa difficile visto che non si è ripartiti dopo aver fatto piazza pulita. Non bastava il tetragono politologo per scremare i garbugli del potere, l’ombra lunga del castello di relazioni zoniniane pervasivo a Vicenza. L’attività della Fondazione, nell’annus horribilis, non è stata da urlo. I diamanti brillano, ma bisogna tirarli fuori dalla cassaforte. Per la prima volta nella sua storia s’è presentata pubblicamente alla città con tre serate di dibattito culturale al Teatro Comunale. Ha accettato la transazione con Bpvi per le azioni svalutate recuperando qualche briciola. Ha messo una pezza alle cause civili da 1 milione di euro intentate da Gianni Zonin contro Barbara Ceschi a Santa Croce, nipote di Roi, e Giovanni Coviello, chiudendole. Resta solo in piedi la terza, quella contro il direttore di questo giornale online, Alessio Mannino. Fondazione Roi ha finanziato con 100 mila euro l’ultima mostra di Goldin in Basilica Palladiana, suscitando qualche perplessità: Goldin, con la sua Linea d’ombra, è un privato. Negli ultimi tempi le riunioni del cda si sono infittite. Ma è giusto dire che Fondazione non si è fatta inquinare dalla politica, anche in questa campagna elettorale s’è tenuta a distanza di sicurezza. Le (poche) dichiarazioni pubbliche di Ilvo Diamanti, in conferenza stampa, dicevano: «manterrò le mie promesse». Ecco, ci siamo.